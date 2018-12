Große Suche nach vermisstem 73-Jährigen in NÖ - Unterkühlt gefunden

Groß Gerungs (APA) - Ein 73-jähriger Patient eines Herz-Kreislauf-Zentrums in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) hat in der Nacht von Freitag auf Samstag eine große Suchaktion ausgelöst, bestätigte die Polizei einen Bericht der „NÖN“ online. Der Mann war zu Fuß auf dem Rückweg von Kleinwetzles und dürfte laut Polizei einen Hang hinuntergerutscht sein. Er konnte sich selbst nicht mehr aus seiner Lage befreien.

Rund 100 Personen waren von Freitagabend bis Samstagfrüh an der Suche nach dem Vermissten beteiligt, darunter auch Hundestaffeln und ein Polizeihubschrauber. Samstagfrüh wurde der 73-Jährige in einem Gestrüpp gefunden und mit starker Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht.