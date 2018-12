31-Jähriger bei Skiunfall in Tirol schwer verletzt

Kaltenbach (APA) - Ein 31-jähriger Skifahrer hat am Samstag bei einer Zusammenstoß auf einer Piste im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach (Bez. Schwaz) schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei war der Einheimische mit einem gleichaltrigen Snowboarder aus Deutschland kollidiert. Der Schwerverletzte wurde per Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen und dort stationär aufgenommen.