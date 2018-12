Ferienhütte wurde in Tirol Raub der Flammen

Aurach (APA) - Eine Ferienhütte ist in der Nacht auf Sonntag in Aurach bei Kitzbühel ein Raub der Flammen geworden. Wie die Polizei mitteilte, konnten sich die fünf Bewohner aus Deutschland im Alter von 14 bis 68 Jahren rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor sich die Flammen auf das gesamte Gebäude ausbreiteten. Zwei Feriengäste wurden zur medizinischen Abklärung in das Krankenhaus nach St. Johann gebracht.

Das Feuer war gegen 5.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Höhe des Schadens war vorerst nicht bekannt, die Erhebungen zur Brandursache im Laufen.