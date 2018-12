Britische Regierung besorgt wegen wachsender Zahl von Bootsmigranten

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA178 vom 29.12.2018 muss es im ersten Satz richtig heißen:“.... DIE STAATSSEKRETÄRIN FÜR EINWANDERUNGSFRAGEN (nicht: Einwanderungsministerin), Caroline Nokes, ...“ Der Untertitel muss richtig lauten: „STAATSSEKRETÄRIN (nicht: Einwanderungsministerin) Nokes in Dover“ --------------------------------------------------------------------- ~ Dover (APA/dpa) - Angesichts einer wachsenden Zahl von Migranten, die versuchen, Großbritannien per Boot über den Ärmelkanal zu erreichen, hat die Staatssekretärin für Einwanderungsfragen, Caroline Nokes, die Hafenstadt Dover besucht. Innenminister Sajid Javid habe einen Familienurlaub abgebrochen, um sich mit dem Problem der Einwanderung über den Seeweg auseinanderzusetzen, sagte Nokes bei ihrem Besuch am Samstag.

Er wollte sich am Wochenende mit seinem französischen Amtskollegen über die Lage austauschen, berichteten britische Medien. Javid hatte am Freitag die wachsende Zahl von Migranten, die versuchen, Großbritannien per Boot zu erreichen, zum „schwerwiegenden Vorfall“ erklärt. Zuvor waren vor der Küste Dovers zwölf Männer aus Syrien und dem Iran festgenommen worden, die sich in zwei Schlauchbooten auf den Weg nach Großbritannien gemacht hatten. Laut dem britischen Sender BBC haben seit Anfang November mehr als 220 Menschen versucht, per Boot über den Ärmelkanal das Land zu erreichen.