Zwei Frauen nach Pkw-Kollision in Vorarlberg im Spital

Egg (APA) - Ein Zusammenstoß zweier Autos in Egg in Vorarlberg (Bez. Bregenz) hat am Samstag zwei Verletzte gefordert. Eine 35-jährige Lenkerin war auf der Egger Straße (L26) mit dem Wagen einer 60-Jährigen kollidiert. Die 35-Jährige und ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden in das Krankenhaus nach Dornbirn eingeliefert.