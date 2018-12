Bannon: „2019 wird ein außerordentliches Jahr für Populisten sein“

Rom/Washington (APA) - Der frühere US-Chefstrategen Steve Bannon ist der Ansicht, dass 2019 ein „außerordentliches Jahr für Populisten“ sein wird. „Die EU-Parlamentswahlen im Mai werden entscheiden, welche Richtung das europäische Projekt einschlagen wird“, so Bannon im Interview mit der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ (Sonntagsausgabe).

Bannon bestätigte Pläne, ab dem kommenden Frühjahr in Rom eine „Akademie“ für rechtspopulistische Führungseliten zu starten. Begonnen wird im Frühjahr mit einer Gruppe von circa 25 Studenten. Danach wird im Herbst ein gesamter Lehrgang mit Sitz in der Kartause von Trisulti, 100 Kilometer westlich von Rom, starten.

„Unsere Studenten sind reife Personen, die Karriere wechseln wollen“, erklärte Bannon. Auf den Protest einiger Bürger der Gemeinde Collepardo gegen Pläne zur Einrichtung einer „rechtspopulistischen Universität“ in der Kartause aus dem 13. Jahrhundert reagierte Bannon gelassen. Die Akademie werde der Gegend Arbeit bescheren. „Wir werden Leute in die Hotels und in die Restaurants bringen“, sagte Bannon. Zugleich werde man für die Kosten zur Restaurierung der Kartause aufkommen.

Bannon lobte die populistische Regierung aus der rechten Lega und der Fünf Sterne-Bewegung um Vizepremier Luigi Di Maio. Den Lega-Chef und Innenminister Matteo Salvini bezeichnete Bannon als „Staatsmann“, der sich stark für den Zusammenhalt der italienischen Regierungskoalition einsetze.

„Wenn ich in der Welt unterwegs bin, sage ich jedem: Schaut euch Salvini und Di Maio an. Man sieht nicht häufig moderne Politiker, die ihre Unterschiede zur Seite legen, um zusammenzuarbeiten, wie sie bei dem Entwurf des italienischen Haushaltsplans getan haben“, erklärte Bannon.

In Deutschland sei die Ära der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Ende. „Merkel hat einen hohen Preis für die Erbsünde der Migrantenkrise zahlen müssen. Am überraschendsten ist jedoch der Sturz des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (...) Macron ist ein eine tödliche Spirale gefallen, weil er nicht auf sein Volk gehört hat“, erklärte Bannon.