29-Jähriger schoss in Wien mit Schreckschusspistole aus Auto

Wien (APA) - Für Aufregung haben am Samstagabend Schüsse aus einem fahrenden Auto in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus gesorgt. Passanten verständigten um 21.30 Uhr in der Moeringgasse beim Vogelweidpark die Polizei. Diese hielt das Fahrzeug kurz darauf in der Parkgarage der Lugner City an. Bei dem 29-jährigen Lenker wurde eine Schreckschusspistole sichergestellt, verletzt wurde dadurch niemand.

Der Mann hatte laut Polizei außerdem eine geringe Menge Marihuana bei sich. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Zu den Schüssen machte er keine Angaben.