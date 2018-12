Kaffeehaus-Einbrecher will sich mit 0,3 Promille an nichts erinnern

Wien (APA) - Ein in der Nacht auf Samstag in Wien-Floridsdorf geschnappter Kaffeehaus-Einbrecher kann sich nach eigenen Angaben wegen Trunkenheit nicht an die Tat erinnern. Ein Alkovortest bei dem Mann ergab jedoch lediglich 0,28 Promille, berichtete die Polizei am Sonntag. Der 28-Jährige hatte sich außerdem beim Eintreffen der Beamten im Gastgarten schlafend gestellt, neben ihm standen drei Flaschen Alkohol.

Zeugen waren um 3.20 Uhr in der Kürschnergasse Geräusche aus dem Cafe und eine offenstehende Tür aufgefallen, erläuterte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Die Beamten entdeckten den Einbrecher kurz darauf vorgeblich schlafend auf einer Sitzgarnitur fünf Meter neben der offenen Schiebetüre. Die sichergestellten drei Flaschen Alkohol stammten aus dem Lokal. Der 28-Jährige gab an, er habe aus einer davon Rotwein getrunken. Sonst könne er sich nicht erinnern, was passiert sei.

Der Mann wurde wegen Verdachts auf Einbruchsdiebstahl angezeigt. Bei der Festnahme verhielt er sich aggressiv.