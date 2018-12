Papst betet im Angelus-Gebet für alle Familien auf dieser Welt

Vatikanstadt (APA) - Papst Franziskus hat am Sonntag im Angelus-Gebet die Bedeutung der Familie hervorgehoben. „Beten wir für alle Familien der Welt, vor allem für jene, denen es aus verschiedenen Gründen an Frieden und Harmonie fehlt“, so der Papst am letzten Sonntag des Jahres, dem Tag der Heiligen Familie.

Der Papst rief zu Dialogbereitschaft auf, um „offene Wunden“ im familiären Bereich zu heilen. Die Familie sei „der größte Schatz“, der verteidigt werden müsse.

Der Heilige Vater rief zu Gebeten für friedliche Präsidentenwahlen in der Demokratischen Republik Kongo auf. Rund 40 Millionen Wähler waren am Sonntag zur Stimmabgabe aufgerufen. Er gedachte auch der Ebola-Kranken in Afrika.

Franziskus dankte für die vielen Glückwünsche, die er in diesen Tagen erhalten habe. Er wünschte den Gläubigen ein frohes neues Jahr. Der Papst feiert am Montag (31. Dezember) um 17.00 Uhr im Petersdom die Vesper mit dem Te Deum als Dank für das vergangene Jahr. Das Jahr 2019 beginnt Papst Franziskus mit einer Messfeier im Petersdom am 1. Jänner um 10.00 Uhr. Der Neujahrstag ist in der katholischen Kirche der Weltfriedenstag und zugleich auch Hochfest der Gottesmutter Maria.