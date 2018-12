Skispringen: Felder als Aktiver ohne Tourneesieg: „Öfter Probleme“

Oberstdorf (APA) - Andreas Felder war als aktiver Skispringer Weltmeister von der Großschanze (Oberstdorf 1987), mit dem ÖSV-Team (Val di Fiemme 1991) und im Skifliegen (Kulm 1986). Doch bei der Tournee hat es für den Freund des zweifachen Gewinners Ernst Vettori nie mit dem Gesamtsieg geklappt. „Da habe ich öfter Probleme gehabt und war nicht so in Hochform“, sagte der aktuelle ÖSV-Cheftrainer.

Die beste Tournee-Gesamtplatzierung Felders war der zweite Rang 1990/91 hinter Jens Weißflog (DDR) nach Siegen in Garmisch und Bischofshofen, einem zweiten Rang in Oberstdorf und einem 13. Platz in Innsbruck. Diese Saison schloss Felder nach sieben Erfolgen als Weltcup-Gesamtsieger ab. Mit 25 Siegen im Weltcup ist der Absamer immer noch die Nummer 2 des ÖSV in der ewigen Bestenliste hinter Rekordmann Gregor Schlierenzauer (53).