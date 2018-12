Zwei israelische Minister kündigen vor Parlamentswahl neue Partei an

Tel Aviv (APA/dpa/AFP) - Vor der Parlamentswahl in Israel haben zwei prominente Minister der rechten Siedlerpartei die Gründung einer neuen Partei angekündigt. Erziehungsminister Naftali Bennett und Justizministerin Ayelet Shaked gaben ihr Vorhaben überraschend am Samstag bekannt. Die Partei „Die Neue Rechte“ soll nach ihren Angaben eine Partnerschaft säkularer und religiöser Kräfte sein.

Ein parlamentarischer Ausschuss billigte am Sonntag die Abspaltung Bennetts und Shakeds von der Siedlerpartei Jüdisches Heim. Das Abgeordnetenhaus in Jerusalem hatte sich am Mittwochabend aufgelöst und damit den Weg für eine vorgezogene Parlamentswahl am 9. April freigemacht.

Shaked äußerte bei einer Pressekonferenz die Hoffnung, dass das rechte Lager mit ihrer neuen Partei Zugewinne verbuchen kann. Bennett sagte in Anspielung auf Regierungschef Benjamin Netanyahu, das nationale Lager könne nicht „Gefangener einer Person“ sein. Umfragen sehen bisher Netanyahus rechtsorientierte Likud-Partei vorn. Sie stellt derzeit die stärkste Fraktion im Parlament. Netanyahus bisherige rechts-religiöse Regierungskoalition besteht aus fünf Parteien - darunter auch die Siedlerpartei.

Bennett war bisher Chef der Partei Jüdisches Heim, Shaked war seine Stellvertreterin. Die Partei wurde 2013 gegründet. In Umfragen stagnierte die Partei zuletzt, weil sie bei säkularen Israelis kaum Unterstützung fand. Die Neue Rechte verfolgt ein ähnliches Programm wie Jüdisches Heim. Sie lehnt beispielsweise ebenso die Gründung eines palästinensischen Staates ab.

Auch der ehemalige israelische Generalstabschef Benny Ganz hat vor der Neuwahl seinen Hut in den Ring geworfen. Der 59-Jährige gründete am Donnerstag eine Partei namens „Widerstandskraft für Israel“. Der Sohn einer Holocaust-Überlebenden gilt nach Umfragen als stärkster Rivale Netanyahus.

Netanyahus Regierungskoalition war zuletzt immer stärker unter Druck geraten. Der 69-Jährige, der mit einer Korruptionsanklage rechnen muss, ist seit 2009 durchgängig im Amt, es ist seine vierte Amtszeit als Regierungschef.

Der israelische Politikprofessor Gideon Rahat sprach am Sonntag von einer zunehmenden Zersplitterung der israelischen Parteienlandschaft. „Es geht weniger um politische Parteien und mehr um politische Persönlichkeiten“, sagte er bei einem Hintergrundtelefonat mit Journalisten. Es sei zu erwarten, dass Bennett und Shaked dem Likud rechte Wähler abjagen, „aber der Konkurrenzkampf ist sehr hart“.

Die Zeitung „Times of Israel“ berichtete am Sonntag, Netanyahu strebe eine Senkung der 3,25-Prozent-Hürde an, um kleineren Rechtsparteien den Einzug ins Parlament zu erleichtern. Er wolle so den Fortbestand einer rechten Mehrheit in der Knesset gewährleisten, schrieb das Blatt.

Netanyahu kann Umfragen zufolge damit rechnen, trotz Korruptionsermittlungen gegen ihn wieder Regierungschef zu werden. Er ist bisher insgesamt mehr als zwölf Jahre im Amt: von 1996 bis 1999 und wieder seit 2009.