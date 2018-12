Erneut Bootsflüchtlinge an englischer Kanalküste aufgegriffen

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA159 vom 30.12.2018 muss der zweite Satz des zweiten Absatzes richtig lauten: „Der BBC zufolge hatten zwischen Anfang November und Ende Dezember mehr als 220 Menschen mit kleinen Booten versucht, über die Meerenge zwischen Frankreich und Großbritannien zu gelangen.“ (Zahl der Migranten bezieht sich auf versuchte Überquerungen, nicht auf gelungene.) --------------------------------------------------------------------- ~ London/Teheran (APA/dpa) - Britische Behörden haben am Sonntag erneut Bootsflüchtlinge an der englischen Kanalküste aufgegriffen. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf das Innenministerium in London. Die sechs Männer aus dem Iran hatten den Ärmelkanal demnach mit einem Schlauchboot überquert.

Ähnliche Fälle häufen sich inzwischen. Der BBC zufolge hatten zwischen Anfang November und Ende Dezember mehr als 220 Menschen mit kleinen Booten versucht, über die Meerenge zwischen Frankreich und Großbritannien zu gelangen

Innenminister Sajid Javid hatte die Lage zu einem „schwerwiegenden Ereignis“ erklärt und seinen Familienurlaub abgebrochen. Sein französischer Amtskollege Christophe Castaner teilte am Sonntag per Twitter mit, er habe mit Javid telefonisch vereinbart, den Kampf gegen die illegale Migration über den Ärmelkanal zu verstärken.

Erst am Freitag waren vor der Küste Dovers zwölf Männer aus Syrien und dem Iran festgenommen worden, die sich in zwei Schlauchbooten auf den Weg nach Großbritannien gemacht hatten.