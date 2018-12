Volleyball: Testsieg und -Niederlage von Österreichs Nationalteams

Maribor/Steinbrunn (APA) - In der unmittelbaren Vorbereitung auf die vorentscheidenden EM-Qualispiele gegen Albanien (5. Jänner in Graz) haben Österreichs Nationalteams am Sonntag in Testspielen einen Sieg und eine Niederlage verbucht. Die Damen setzten sich in Maribor (Marburg) gegen Norwegen mit 3:0 (17,17,11) durch, die Herren mussten sich in Steinbrunn der Slowakei 0:3 (-22,-19,-15) geschlagen geben.