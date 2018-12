Irak deutet größere Rolle in Syrien nach US-Truppenabzug an

Bagdad (APA/Reuters) - Nach dem Abzug von US-Truppen aus Syrien will der Irak im Nachbarland eine größere Rolle bei der Bekämpfung von Islamisten spielen. Iraks Ministerpräsident Adel Abdul Mahdi sagte am Sonntag, dass sich Vertreter aus Bagdad mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad in Damaskus getroffen hätten.

„Sollte es in Syrien zu einer negativen Entwicklung kommen, würde uns das betreffen. Wir haben eine 600 Kilometer lange Grenze mit Syrien und der IS ist dort“, sagte Abdul Mahdi. Der Irak wolle mit dem Gespräch die Initiative ergreifen und nicht die Folgen des US-Abzugs ausbaden müssen. Medienberichten zufolge soll der Besuch bereits am Samstag stattgefunden haben.

Der Irak könnte nach Worten von Abdul Mahdi über die bisherige Vereinbarung mit Syrien hinausgehen, wonach das Land Luftangriffe gegen IS-Extremisten auf syrischen Gebiet führe. Details nannte er zunächst nicht. Sein Land könne am besten mit den Gruppen fertig werden, die in Syrien agierten.

Die USA hatten Mitte Dezember angekündigt, ihre Soldaten aus Syrien abzuziehen. US-Präsident Donald Trump erklärte zur Begründung, der IS sei besiegt. Die US-Soldaten hatten die kurdischen YPG-Kämpfer gegen die Islamisten unterstützt.