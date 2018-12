Gasexplosion in Wohnhaus in Russland: Drei Tote und 79 Vermisste

Magnitogorsk/Moskau (APA/AFP/dpa) - Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Russland sind am Montag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. 79 Menschen wurden nach dem Unglück in Magnitogorsk im Südural noch vermisst, wie ein Behördenvertreter der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Nowosti sagte.

Die Nachrichtenagentur Tass berichtete am Montag unter Berufung auf das Ministerium für Notfälle, zehn weitere Menschen seien lebend aus den Trümmern gerettet worden. In dem Wohnhaus sei die Eingangshalle nach einer Gasexplosion zusammengebrochen. Mehrere Notfallteams waren im Einsatz.