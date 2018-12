Fahrzeugbrand in der Oststeiermark: Polizei vermutet Brandstiftung

Birkfeld (APA) - Ein Klein-Lkw dürfte im oststeirischen Birkfeld (Bezirk Weiz) in der Nacht zum Montag von Unbekannten in Brand gesteckt worden sein. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die ersten Ermittlungen deuten laut Polizei auf eine Brandstiftung hin. Bereits am Vorabend war es in der gleichen Gasse zu einem Kleinbrand an einem Brennholzstapel gekommen.

Die Anrainer der Birkfelder Berggasse wurden gegen 0.30 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. Wie sich herausstellte, war durch einen Brand ein Reifen eines dort abgestellten Klein-Lkw geplatzt. Von der mit 22 Mann ausgerückten Freiwilligen Feuerwehr Birkfeld wurde das Feuer rasch gelöscht, am Fahrzeug entstand dennoch erheblicher Schaden.

Die bisherigen Ermittlungen erhaben, dass der Brand auf eine Manipulation im Bereich des linken hinteren Reifens zurückzuführen sein dürfte. Ein Zusammenhang mit einem Kleinbrand an einem Brennholzstapel im dortigen Bereich am Samstagabend wurde nicht ausgeschlossen.