Leo Lukas zum 60er - Der „Gscherte“ fuhr nicht mit dem Traktor heim

Wien/Graz (APA) - Leo Lukas wird am 8. Jänner 60 Jahre alt und feiert seinen „Runden“ an diesem Tag als auf Überraschungen gefasster Zuschauer im Wiener Stadtsaal. Auf der Bühne erwartet werden Kolleginnen und Kollegen aus der Kabarettszene, die in der Vergangenheit mit dem seit 30 Jahren in Wien lebenden Steirer intensiv zusammengearbeitet haben. Die APA sprach anlässlich seines runden Geburtstags mit Leo Lukas:

APA: Wie fühlen Sie sich so kurz vor dem Sechzigsten?

Lukas: Komisch. Mir waren Geburtstage und allgemein Älterwerden immer relativ egal, aber der Sechziger hat halt doch etwas ganz Eigenartiges: Diese baldige Zugehörigkeit zur 60-plus-Stufe. Ich bin nicht sicher, ob mir das taugt.

APA: Wie geht es Ihnen, wenn Sie die täglichen Nachrichten lesen? Lesen Sie die überhaupt noch?

Lukas: Ich verfolge die Nachrichten sogar noch sehr genau. Diesen Masochismus bringe ich nicht weg. Schlechte Nachrichten hat es ja gegeben seit der Zeit, in der ich begonnen habe, in die Zeitung zu schauen und das war mit ungefähr vier Jahren, an das hab ich mich relativ früh gewöhnt. Dass man sich über Dinge innerlich aufregt, die man für blöd hält oder für falsch oder für schrecklich - auch das kenne ich seit vielen Jahrzehnten.

APA: Sind Sie eher optimistisch oder pessimistisch was die Zukunft in Österreich, Europa und im Rest der Welt anlangt?

Lukas: Ich bekenne mich seit vielen Jahren als hoffnungslosen Optimisten. Ich bin grundsätzlich ein positiv eingestellter Mensch. Gerade dieses Jahr schaue ich nicht besonders fröhlich in die Zukunft, sagen wir einmal so.

APA: Wie wirkt sich das auf die Arbeit als Kabarettist aus?

Lukas: Da kann ich jetzt nicht für alle Kollegen sprechen. Bei mir ist das so, seit ich damit begonnen habe und das ist jetzt auch schon fast 50 Jahre her, dass mir das Kabarett hilft, mit meinem Ärger, meinem Schmerz, meinem Leiden an der Welt umzugehen, indem ich es thematisiere, auf die Bühne bringe, und mich über die künstlerische Arbeit auf eine gewisse Weise selbst therapiere. Das funktioniert nach wie vor ganz gut.

APA: Die angekündigten Weggefährten, die am 8. Jänner für Sie auftreten werden. Haben die sich von sich aus gemeldet?

Lukas: Es ist sogar so, dass manche Kollegen, die ich zufällig getroffen habe, unangenehm berührt waren, weil sie nicht eingeladen worden sind, obwohl ich sie sehr schätze. In dem Fall war das Kriterium tatsächlich: ‚Hat mit mir schon das eine oder andere Mal intensiv zusammengearbeitet‘. ‚Ist befreundet oder man schätzt einander‘: Das allein hat nicht genügt, sonst wäre sowieso die gesamte österreichische und die halbe deutsche Kleinkunstszene dabei.

APA: Behalten Sie sich vor, selbst auf der Bühne zu intervenieren?

Lukas: Es wird mir nicht leicht fallen, aber: Nein, ich werde mich da ganz raushalten. Ich weiß nicht wer was macht, ich bin da ja auch außen vor. Aber ich weiß, dass viele etwas machen werden und dass sich manche zusammengetan haben. Weil, wenn jeder und jede der Leute, die da auftreten, eine ganze Drei-Minuten-Nummer macht, dann dauert es eh schon fünf Stunden. Sonst weiß ich gar nichts drüber. Ich habe auch ein bisserl Angst davor, das gebe ich zu.

APA: Sie leben seit über 30 Jahren in Wien. Ist es Ihnen gelungen, sich als Semmering-Migrant vollständig zu integrieren?

Lukas: Ich hoffe doch. Ich zumindest fühl mich zumindest schon ganz gut integriert. Ich bin natürlich trotzdem, wie alle in Wien lebenden Steirer eine steirische Einmann-Demonstration und trage meinen Hödlmoser auf den Lippen, sprich: einmal wird auch dieses Land Steiermark heißen, aber so ist es halt oft im Leben. Man verändert sich und lernt etwas dazu. Als ich das erste Mal vor 40 Jahren mit dem Auto nach Wien gefahren bin, mit einem St-Kennzeichen drauf, bin ich vor irgendeiner riesigen Kreuzung verzweifelt stehen geblieben, weil ich mich überhaupt nicht mehr ausgekannt habe. Da haben mich mehrere Leute angehupt und einer, ein typischer Wiener, hat mir zugerufen: „Foa ham mit dein‘ Traktor, Gscherter!“, da hab ich mir gedacht, in diese Stadt werde ich niemals ziehen. Jetzt muss ich sagen: Ich will da hier eigentlich nie mehr weg.

(Das Gespräch führte Andreas Stangl/APA)

(S E R V I C E - Leo Lukas wird 60 - Lieder und Texte des Jubilars interpretieren: Robert Blöchl, Gerald Fleischhacker, Gebrüder Moped, Roman Gregory, Severin Gröbner, Gunkl, Josef Hader, Pepi Hopf, Doris Kofler, Klaus Kofler, Christoph Krall, Franz Alexander Langer, Teresa Lukas, Jörg Maurer, Simon Pichler, Martin Puntigam, Radeschnigs, Clemens Maria Schreiner, Homajon Sefat, Irene S. , Verena Scheitz, Berni Wagner, Johannes Widi, Jörg Martin Willnauer, Christoph Wundrack. Der Erlös des Abends geht zur Gänze an das Wiener Integrationshaus - 20:00 Uhr; Tickets unter: http://www.stadtsaal.com/spielplan/benefizfuersihausleolukaswirdsech zig.html )