Wien (APA) - Ohne deren Wissen hat ein 18-Jähriger in Wien-Favoriten am Sonntagnachmittag das Auto seiner Mutter in Betrieb genommen. An der Kreuzung der Alaudagasse mit der Favoritenstraße musste der Bursche wegen eines vor ihm an einer roten Ampel haltenden Pkw eine Vollbremsung durchführen. Es kam zum Auffahrunfall, wie die Polizei am Montag berichtete.

Die Beifahrerin (54) des Zweitbeteiligten wurde leicht verletzt. Der 18-Jährige hat keinen Auto-Führerschein.