Silvester - Schweizer begrüßen das Neue Jahr am Wasser

Bern (APA/sda) - Um das Alte Jahr ausklingen zu lassen und das Neue Jahr zu begrüßen, zieht es die Schweizer in den unterschiedlichen Regionen zumeist ans Wasser oder zu den großen Sakralbauten. Zürichsee, Genfersee oder Rhein werden mit ihren Feuerwerken Hunderttausende zu ausgelassenen Neujahrsfeiern anziehen.

Mindestens 150.000 Besucher werden zum Zürcher Silvesterzauber erwartet. Der Beginn des neuen Jahres wird mit dem traditionellen Silvesterzauber-Feuerwerk über dem Zürichsee gefeiert. Wie bereits im Vorjahr werden auch zu Beginn 2019 die Raketen für das Feuerwerk über dem Seebecken weniger hoch gefeuert. Damit wird verhindert, dass die farbenprächtigen Bilder in den Wolken und in Nebel verschwinden könnten.

In der Berner Altstadt versammeln sich jeweils Tausende kurz vor Mitternacht auf dem Münsterplatz - ausgerüstet mit Sektflaschen und Gläsern zum traditionsreichen Anstoßen aufs neue Jahr. Feuerwerk aller Art wird entzündet, unterdessen die Münsterglocken das alte Jahr ausläuten.

Ein alter Silvesterbrauch wird im Berner Städtchen Laupen gepflegt: das Achetringele (Herunterschellen). Seit Jahrhunderten ist es für jeden Laupener Buben Ehrensache, entweder als maskierter Besenmann oder als mit Kuhglocken schellender „Tringeler“ durchs Städtchen zu ziehen. So werden Dämonen vertrieben und Neujahrswünsche verkündet.

Basel feiert das neue Jahr mit einem Feuerwerk über dem Rhein. Viele hundert Menschen begehen den Jahresbeginn auf dem St. Galler Klosterplatz. Eine offizielle Feier gibt es dort nicht. In der Stadt Luzern findet erst am Abend des 1. Jänner ein Feuerwerk statt. In Lausanne ist es am 31. Dezember Tradition, dass der Turm der Kathedrale rot beleuchtet wird. Genf lädt zum großen Volksfest am Seeufer.