Gasexplosion in russischem Wohnhaus - Putin besuchte Opfer

Moskau (APA/dpa) - Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Montag in der Stadt Magnitogorsk eingetroffen, wo bei einer Gasexplosion vier Menschen getötet und Dutzende vermisst wurden. Der Kremlchef wolle sich mit Opfern des Unglücks treffen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS. Putin unterbrach für den kurzfristig angesetzten Flug seine Neujahrstage in Sotschi am Schwarzen Meer.

Die Explosion hatte nachts den Aufgang eines großen Wohnhauses in der Stadt am Ural zum Einsturz gebracht. Im Wettlauf gegen die Zeit und die eisige Kälte gruben Retter in den Trümmern nach Verschütteten. Am Abend (Ortszeit) war nach Behördenangaben noch das Schicksal von etwa 35 Menschen ungeklärt.