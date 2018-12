88-jähriger Pensionist stürzte in OÖ in Hackschnitzel-Lager ab

Weyregg am Attersee (APA) - Beim Versuch ein beinahe leeres Hackschnitzelsilo wieder auffüllen, ist am Montag gegen 8.00 Uhr in Weyregg am Attersee ein 88-jähriger Mann vier Meter tief abgestürzt. Der Pensionist dürfte beim Schaufeln der Holzschnitzel im Lagerraum das Gleichgewicht verloren haben und stürzte dann durch eine kleine Luke oberhalb des Silos ab.

Der Mann wurde erst zwei Stunden nach dem Unfall von seinem Sohn gefunden. Der 44-Jährige war bereits auf der Suche nach seinem Vater und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Nach der Bergung durch die Feuerwehr wurde der 88-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert. Über die Schwere seiner Verletzungen lagen zunächst keine Informationen vor.