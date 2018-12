Im Jemen werden laut UNO Hilfspakete unterschlagen

Genf/Sanaa (APA/dpa) - Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) hat die Huthi-Rebellen im Jemen eindringlich zur Unterstützung bei der Lebensmittel-Versorgung der Bevölkerung aufgefordert. Wie das WFP am Montag in Genf mitteilte, seien in von den Rebellen besetzten Gebieten zuletzt Lebensmittellieferungen unterschlagen worden.

So habe das WFP feststellen müssen, dass Lebensmittelrationen immer wieder in der Hauptstadt Sanaa zum Verkauf angeboten wurden. Nach WFP-Angaben steckt in diesem Fall eine lokale Partnerorganisation, die eng mit den Huthis verbunden sei, hinter dem Betrug.

Die UNO bezeichnet den Krieg im Jemen als derzeit schlimmste humanitäre Katastrophe weltweit. Nach jüngsten Angaben des UNO-Nothilfekoordinators Mark Lowcock haben dort mittlerweile 20 Millionen Männer, Frauen und Kinder - das sind etwa zwei Drittel der Bevölkerung - große Probleme, an ausreichend Lebensmittel zu kommen.

Das WFP berichtete zudem von Vorfällen, bei denen Empfängerlisten manipuliert und Aufzeichnungen gefälscht wurden. So seien Rationen an Menschen verteilt worden, die keinen Anspruch darauf gehabt hätten.

„In einer Zeit, in der Kinder im Jemen sterben, weil sie nicht genug zu essen haben, ist das eine Gräueltat. Dieses kriminelle Verhalten muss sofort gestoppt werden“, sagte der Exekutivdirektor des WFP, David Beasley, der Mitteilung zufolge. Beasley rief die Verantwortlichen bei den Huthis in Sanaa daher auf, sofort Maßnahmen einzuleiten, damit die Entwendung von Lebensmittelhilfen beendet wird. Außerdem sollten sie dafür Sorge tragen, dass die Hilfen bei den Menschen ankommen, die sie dringend zum Überleben brauchen.

