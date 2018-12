Mattis spricht Pentagonmitarbeitern und Soldaten Mut zu

Washington (APA/dpa) - Der scheidende US-Verteidigungsminister James Mattis hat den Mitarbeitern seines Ministeriums und dem Militär in einem Abschiedsbrief Mut zugesprochen. Die Führung des Pentagons bleibe in den „bestmöglichen Händen“, hieß es in dem Schreiben, das am Montag veröffentlicht wurde.

„Unser Ministerium ist erwiesenermaßen am besten, wenn die Zeiten am schwierigsten sind. Deswegen behaltet den Glauben an unser Land und bleibt fest an der Seite unserer Verbündeten gegen unsere Feinde“, fügte Mattis hinzu.

Der 68-Jährige war aus Protest gegen die Entscheidung von Präsident Donald Trump zurückgetreten, die US-Soldaten aus Syrien abzuziehen. Schon in seinem Rücktrittsschreiben hatte der Minister die Bedeutung internationaler Bündnisse, besonders der NATO sowie der Allianz gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS), betont und war damit auf Distanz zu Trump gegangen. Am Montag war Mattis‘ letzter Arbeitstag. Von Dienstag an wird das Amt kommissarisch von seinem bisherigen Stellvertreter Patrick Shanahan geführt.