16-jähriger Kärntner erlitt bei Bastelarbeit schwere Verbrennungen

Köttmannsdorf (APA) - Ein 16-jähriger Kärntner hat am Montagnachmittag bei Bastelarbeiten an seinem Skateboard Verbrennungen dritten Grades erlitten. Der Bursche aus Köttmannsdorf (Bezirk Klagenfurt Land) wurde zuerst ins UKH Klagenfurt und von dort mit einem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Montag mit.

Der Teenager wollte am Montagnachmittag in der Werkstätte seines Elternhauses mit einem selbst gebauten Schweißgerät ein Muster in sein Skateboard brennen. Aus noch ungeklärter Ursache dürfte es zu einem Kurzschluss zwischen den beiden von ihm gehaltenen Polen und zu einer daraus resultierenden Explosion gekommen sein. Aufgrund der Schwere der Verbrennungen wurde der 16-Jährige vom Klagenfurter UKH weiter in die Spezialklinik für Verbrennungen nach Graz geflogen.