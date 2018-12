Zehnjähriger fackelte mit Feuerwerk Holzspielhaus in Vorarlberg ab

Lauterach (APA) - Ein Zehnjähriger hat am Montag mit pyrotechnischen Gegenständen im Garten seines Zuhauses in Lauterach (Bezirk Bregenz) ein Holzspielhaus abgefackelt. Laut Polizei stellte der Bub das Feuerwerk in einem Plastikbehältnis unter dem Haus ab, wodurch dieses Feuer fing. Dem Vater gelang es, die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Gartenschlauch in Schach zu halten. Verletzt wurde niemand.