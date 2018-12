Rechtspopulistischer Präsident tritt sein Amt in Brasilien an

Brasilia (APA/dpa/AFP) - Der designierte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro wird am Dienstag vereidigt. Der neue Staatschef wird an Neujahr zunächst eine Messe in der Kathedrale der Hauptstadt Brasilia besuchen, dann im Kongress seinen Amtseid ablegen und schließlich im Regierungspalast Planalto seine Antrittsrede halten.

Die Behörden erwarten, dass bis zu 500.000 Zuschauer an der Vereidigungszeremonie (ab 18.00 Uhr MEZ) teilnehmen. Als ausländische Gäste werden unter anderem Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu, Chiles Präsident Sebastian Pinera und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban erwartet. US-Präsident Donald Trump lässt sich von Außenminister Mike Pompeo vertreten.

Der Rechtspopulist Bolsonaro will als Präsident in den kommenden vier Jahren die weitverbreitete Korruption in dem größten Land Lateinamerikas bekämpfen, die Kriminalität eindämmen und die Wirtschaft ankurbeln. Zu seinem Kabinett zählen der prominente Anti-Korruptionsermittler Sergio Moro und der ultraliberale Wirtschaftswissenschaftler Paulo Guedes.

Kritiker sehen in Bolsonaro allerdings eine Gefahr für die noch junge Demokratie Brasiliens. Der Hauptmann der Reserve hatte sich immer wieder abfällig über Schwarze, Indigene und Homosexuelle geäußert und die Militärdiktatur der Jahre 1964 bis 1985 gelobt. Er hat angekündigt, keine weiteren Schutzgebiete für indigene Gemeinschaften auszuweisen und den Zugang zu Waffen zu erleichtern.