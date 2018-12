Wiener Silvesterpfad: Friede, Freude, Fledermaus

Wien (APA) - Seit den frühen Nachmittagsstunden haben sich Hunderttausende Menschen am Wiener Silvesterpfad auf 2019 eingestimmt. In der City drängten sich die Massen teils dicht vor den verschiedenen Bühnen, auf denen Party- und Tanzmusik diverser Genres Stimmung machen sollten. Damit Hunger und Durst erst gar nicht aufkamen, konnten sich die Gäste an zahlreichen Labstationen verköstigen.

Insgesamt rund 70 Gastro-Stände waren entlang des Pfad-Parcours errichtet worden. Kulinarische Bodenständigkeit war angesagt: Bier, Wein, Punsch und Würstel in allerlei Varianten dominierten die Speisen- und Getränkekarten. Wer nicht gerade mit Essen und Trinken beschäftigt war, hatte nicht selten ein Smartphone in oder ein müdes Kind an der Hand.

Laut Veranstalter Stadt Wien Marketing verlief das Event bisher „friedlich und ausgelassen“. Chefin Gerlinde Riedl sprach in einer Aussendung über den Silvesterpfad von einem „Symbol dafür, dass ein Miteinander verschiedener Kulturen und Generationen in Harmonie möglich ist“.

Beschallt wurde die Innenstadt am Abend nicht nur mit Pop, Rock, Blues, Samba oder Funk. Denn am Herbert-von-Karajan-Platz stand um 19.00 Uhr die Live-Übertragung der „Fledermaus“ direkt aus der danebenliegenden Staatsoper am Programm. Interessierte konnten via Großbildschirm die Inszenierung von Otto Schenk begutachten. Klassisch ging es auch im Haus der Musik zu, das seine Pforten öffnete und Gäste einlud, einmal die Wiener Philharmoniker zu dirigieren oder seinen Namen als Mozartkomposition zu hören.

Anders als das Haus der Musik, das um 22.00 Uhr geschlossen wurde, werden die meisten Locations des Silvesterpfads bis 2.00 Uhr früh Programm bieten. Damit man sich in Sachen zulässiger Promillegrenze keine Sorgen machen muss, empfiehlt sich die Heimfahrt mit den Öffis. Um die problemlose Abreise zu gewährleisten, schieben die Wiener Linien wieder Extraschichten. Alle U-Bahn- sowie zahlreiche Bus- und Straßenbahnlinien fahren die ganze Nacht hindurch.

Auch nicht uninteressant angesichts des für gewöhnlich übermäßigen Dursts in der Silvesternacht: Die öffentlichen Toiletten in der Innenstadt bleiben bis 3.00 Uhr geöffnet. Zudem hat die MA 48 im Bereich des Rathausplatzes zwei zusätzliche WC-Anhänger aufgestellt. Beim Burgtheater wurde eine behindertengerechte WC-Containeranlage errichtet, Am Hof und am Neuen Markt jeweils ein mobiler Toiletten-Anhänger stationiert.