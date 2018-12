May rief Abgeordnete zu Unterstützung ihres Brexit-Kurses auf

London (APA/Reuters) - Die britische Premierministerin Theresa May hat die Abgeordneten zum Jahreswechsel aufgefordert, ihre Brexit-Pläne zu unterstützen. Großbritannien werde im kommenden Jahr ein neues Kapitel aufschlagen, erklärte sie in einer am Montag veröffentlichten Videobotschaft.

In den kommenden Wochen stünden die Abgeordneten vor einer wichtigen Entscheidung. Wenn sie ihr Abkommen mit der EU unterstützten, könne die Regierung sich auf Probleme im Inland wie den Wohnungs- und Fachkräftemangel konzentrieren. In etwa zwei Wochen sollen die britischen Abgeordneten über Mays Pläne zum Austritt aus der EU abstimmen. Dieser erfolgt am 29. März. Der Ausgang des Votums ist ungewiss.