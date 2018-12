Neujahrsbaby - Zwei Kinder kurz nach Mitternacht in Innsbruck geboren

Wien (APA) - In der Innsbrucker Universitätsklinik sind in der Silvesternacht kurz nach Mitternacht gleich zwei Babys geboren. Um 0.05 Uhr kam ein Mädchen per Kaiserschnitt zur Welt. Nur zwei Minuten später folgte ein Bub, der per Spontangeburt das Licht der Welt erblickte. Er heißt Luca Robert und brachte nach der Geburt 3.850 Gramm auf die Waage und war 51 cm lang.

Das Mädchen, dessen Namen die Eltern nicht bekannt geben wollten, war 3.185 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß. Beide Babys sowie ihre Mütter seien wohlauf, teilte das Krankenhaus in der Nacht mit.