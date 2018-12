Neujahrsbaby - Kathalina wurde um 2.01 in Grieskirchen geboren

Grieskirchen (APA) - In Grieskirchen in Oberösterreich ist in der Silvesternacht um 2.01 Uhr die kleine Kathalina geboren worden. Das Mädchen wiegt 3.430 Gramm und ist 50 Zentimeter lang. Die Spontangeburt sei schnell und unkompliziert verlaufen, Mutter und Kind seien wohlauf, teilte das Klinikum Wels-Grieskirchen in der Nacht auf Dienstag mit.