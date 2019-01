Feuer im Linzer Unfallkrankenhaus rasch gelöscht

Linz (APA) - Im Linzer Unfallkrankenhaus ist am späten Montagnachmittag in einem Wäscheraum im Untergeschoß ein Feuer ausgebrochen. Ein Trockner war in Brand geraten und hatte den Gang zum Keller verraucht. Zwei Atemschutztrupps der Berufsfeuerwehr Linz begann sofort mit der Brandbekämpfung, zugleich hatte auch die Sprinkleranlage bereits ausgelöst. Das Feuer wurde rasch gelöscht.

Aufgrund des schnellen Eingreifens und der Brandschutzanlagen im Haus wurde weiterer Schaden verhindert, berichtete die Berufsfeuerwehr in einer Aussendung. Patienten und Personal seien zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen. Der Brandrauch wurde mit Hochleistungslüftern ins Freie geblasen. Danach wurden sensible Bereiche wie der Operationssaal oder der Bettentrakt von der Feuerwehr kontrolliert. Dabei wurde keine Verschleppung des Rauches festgestellt.