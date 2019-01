Zu Neujahr werden weltweit 395.000 Kinder geboren

New York/Österreich-weit (APA) - Am Neujahrstag werden laut Schätzungen von Unicef weltweit 395.072 Babys geboren, jedes vierte davon in Südasien. Auf Fidschi im Pazifik kam höchstwahrscheinlich das erste Baby 2019 zur Welt, in den USA mutmaßlich das letzte Neujahrskind, teilte das Kinderhilfswerk in New York laut Kathpress mit.

Mehr als die Hälfte dieser Geburten werde allein in acht Ländern stattfinden, schätzte Unicef, die meisten davon in Indien (69.944), China (44.940) und Nigeria (25.685), gefolgt von Pakistan, Indonesien, den USA, der Demokratischen Republik Kongo und Bangladesch. Für Tokio wurden 310 Neujahrsbabys erwartet, für Peking 605, für Madrid 166 und für New York 317.

Die Unicef-Botschaft hat einen ernsten Hintergrund: 2017 starben demnach ungefähr eine Million Babys am Tag ihrer Geburt und 2,5 Millionen im ersten Lebensmonat. Bei diesen Kindern starben die meisten an vermeidbaren Ursachen wie Frühgeburt, Komplikationen während der Entbindung und Infektionen. Babys, die im ersten Monat sterben, machen 47 Prozent aller Todesfälle bei Kindern unter fünf Jahren aus.