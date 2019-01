Eisschnelllauf: Topfavorit Kulischnikow verzichtet auf Sprint-EM

Moskau (APA/dpa) - Weltrekordler Pawel Kulischnikow verzichtet auf seine Teilnahme an den Europameisterschaften der Eisschnellläufer im Sprint-Mehrkampf Mitte Jänner in Klobenstein. Der Russe, der in diesem Winter sechs von elf Weltcup-Rennen über 500 und 1.000 Meter gewonnen hat, entschied sich für eine Ruhephase, um sich danach intensiver auf die WM in Inzell vorbereiten zu können.

Bei dem Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hatte Kulischnikow keine Einladung des IOC erhalten, die aufgrund des russischen Staatsdopings Bedingung für ein Startrecht war.