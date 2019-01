Pensionistenpaar in Villach attackiert - Verdächtiger festgenommen

Villach (APA) - In der Innenstadt von Villach sind in der Silvesternacht ein 72-jähriger Mann aus Villach und seine Begleiterin attackiert worden. Die Betroffenen kassierten Faustschläge ins Gesicht und auf den Oberarm. Ein Verdächtiger - ein 20-Jähriger aus Villach, wurde nach einer Fahndung festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Kärnten.

Die beiden Pensionisten wurden nach ihrem nächtlichen Spaziergang durch Villach gegen 1.20 am Weg zum Auto von einem Mann mit der Faust attackiert und verletzt. Sie brachten sich gemeinsam mit einer weiteren Begleiterin rechtzeitig in ihrem Fahrzeug in Sicherheit und riefen dann telefonisch die Polizei. Bei der anschließenden Fahndung wurde ein 20-jähriger, in Villach wohnender Ungar ausgeforscht und vom Pensionisten als Täter wiedererkannt.

Der junge Mann griff im Zuge der Einvernahme auch einen Polizeibeamten an und verletzte ihn durch einen Faustschlag ins Gesicht. Er wurde festgenommen und von der Staatsanwaltschaft angezeigt.