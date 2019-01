Neujahr - Feuerwerkskörper vermutlich Grund für Brand im Burgenland

Neufeld an der Leitha (APA) - Ein Feuerwerkskörper dürfte die Ursache für einen Dachstuhlbrand in der Silvesternacht in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gewesen sein. Die Ermittlungen waren Dienstagmittag zwar noch nicht abgeschlossen, allerdings sei in der Nähe ein Feuerwerk gezündet worden, weshalb man davon ausgehe, dass dies der Auslöser gewesen sein könnte, berichtete die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Neufeld rückte mit 24, die Stadtfeuerwehr Eisenstadt mit sechs Mitgliedern zum Einsatz aus. Das Gebäude, das laut ORF Burgenland als Wochenendhaus genutzt wurde, war nicht bewohnt. Die Eigentümer konnten nicht erreicht werden. Ihnen habe man lediglich eine Sprachnachricht hinterlassen können, hieß es von der Polizei.