Klausur der CSU-Landesgruppe - CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer erwartet

Seeon/Berlin (APA/dpa) - Unter dem Eindruck der bevorstehenden Wahlen in Europa und in Ostdeutschland kommt die CSU-Landesgruppe im deutschen Bundestag am Donnerstag zu ihrer Jahresauftaktklausur im bayerischen Kloster Seeon zusammen. Die bayerischen Christlich-Sozialen stehen in den kommenden Jahren unter innerparteilichem Reformdruck, wie der designierte neue Parteichef Markus Söder gegenüber der dpa einräumte.

Dies dürfte ein weiteres Thema auf der dreitägigen Klausur sein. Nachdem er ihn schon als Ministerpräsident abgelöst hat, will Söder Horst Seehofer auf einem Parteitag am 19. Jänner auch als CSU-Vorsitzenden beerben. Und die Veränderungen in Bayern ergeben auch eine neue Konstellation im Kabinett der Großen Koalition in Berlin. Sobald Söder neuer CSU-Chef ist, sitzt überhaupt kein Parteivorsitzender mehr im Bundeskabinett.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht dann in Berlin „drei Kraftzentren“. Eines sei der „Club Kabinett“ um Kanzlerin Angela Merkel (CDU), das andere der „Club der Fraktionsvorsitzenden“, mit Ralph Brinkhaus (CDU/CSU) und Andrea Nahles (SPD) sowie wohl auch mit ihm selbst als CSU-Vertreter. Das dritte Zentrum sei der „Club der Parteivorsitzenden“. Nur in einer Person gebe es Deckungsgleichheit: Nahles ist Partei- und Fraktionsvorsitzende.

Dobrindt geht davon aus, dass diese Situation der bisher von Streit dominierten Regierungsarbeit im Bund Dynamik verleihen könne. Eine Schwächung der CSU im Bund sieht er darin nicht. Allerdings räumt er ein, dass es möglicherweise höheren Abstimmungsbedarf geben könnte. „Aber das muss ja kein Nachteil sein“, sagte Dobrindt schon Mitte Dezember.

Söder umriss seine Linie im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur so: „Wir wollen Politik aus einem Guss machen. Dazu müssen sich alle gut absprechen und zusammenarbeiten. Es wird keine One-Man-Show aus München geben, sondern einen Dialog aller politischen Ebenen.“ Und er führte weiter aus: „Die Situation wird sich allein dadurch, dass die Parteivorsitzenden von CDU und CSU keine Mitglieder der Bundesregierung und des Bundestages sind, grundlegend ändern.“ Die Fraktionen im Bundestag bekämen so mehr Verantwortung für die Alltagsarbeit.

Und an anderer Stelle sagte Söder zum künftigen CSU-Kurs: „Wir brauchen Partnerschaft und Profil. Die CSU muss sich zu ihrem Kompass bekennen und sie braucht mehr Zusammenarbeit. Mit der CDU sollten wir weniger über das Trennende philosophieren, sondern mehr das Gemeinsame betonen.“

Angesichts der Bereitschaft zur Mäßigung in Konflikten mit der Schwesterpartei CDU scheint es folgerichtig, dass die CSU Annegret Kramp-Karrenbauer nach Seeon eingeladen hat. Die CDU-Chefin nimmt am 4. und am 5. Jänner an der Klausur teil. Dass CDU-Vorsitzende zur Klausur der CSU-Landesgruppe kommen, war bisher selten - zuletzt beim wenig harmonischen Besuch von Merkel 2016 in Kreuth.

Als weiterer Gast kommt der griechische Oppositionsführer Kyriakos Mitsotakis ins Kloster Seeon. Mitsotakis führt die konservative Partei Nea Dimokratia, die nach den Wahlen 2019 den neuen Regierungschef stellen könnte. Im Verlauf der Euro-Debatte hatte sich die CSU noch sehr kritisch zu einem Verbleib Griechenlands in der Währungsunion geäußert. Nun soll von dem Besuch ein klares Signal pro Europa ausgehen. Auch Irlands Premierminister Leo Varadkar ist eingeladen.

Mitsotakis sagte der Deutschen Presse-Agentur: „2019 wird ein wichtiges Jahr für Europa sein. Die Nea Dimokratia, die CSU und alle Parteien, die der großen politischen Familie der Europäischen Volkspartei angehören, haben die Pflicht, nicht nur Widerstand gegen den Populismus und Extremismus zu leisten, sondern auch, sich den aktuellen Erfordernissen der Zeit zu stellen.“

Doch auch Verbraucheraspekte wollen die CSU-Bundestagsabgeordneten in Seeon behandeln. So traut die CSU den Telekommunikationsunternehmen offenbar nicht zu, eine flächendeckende Mobilfunk-Versorgung in Deutschland zu schaffen. Sie verlangt daher ein Eingreifen des Staates, der dazu eine Infrastrukturgesellschaft schaffen soll, wie die „Süddeutsche Zeitung“ aus einer Beschlussvorlage für die Klausur berichtete.

Mobilfunkbetreiber wie die Deutsche Telekom und Vodafone verweisen stets darauf, dass eine hundertprozentige Flächenabdeckung technisch nicht notwendig und betriebswirtschaftlich nicht vertretbar sei. Die Telekom hat sich aber verpflichtet, bis 2025 um die 90 Prozent der Fläche Deutschlands abzudecken.