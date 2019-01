Papst hob zu Neujahr Rolle der Politik im Dienst des Friedens hervor

Vatikanstadt (APA) - Bei dem Neujahrsgottesdienst hat Papst Franziskus den auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen die Bedeutung der Politik im Dienst des Friedens hervorgehoben. „Politik ist nicht nur Regierenden vorbehalten. Wir sind alle Verantwortliche für das gemeinsame Wohl. Die Politik ist gut im Ausmaß, in dem sich jeder in den Dienst des Friedens stellt“, so der Papst.

Der Heilige Vater begrüßte die Teilnehmer an der Friedensveranstaltung der katholischen Basisgemeinschaft Sant ?Egidio „Frieden auf Erden“ und alle Initiativen, die am heutigen Weltfriedenstag stattfinden. „Gott ermögliche es uns, Handwerker des Friedens zu sein. Dies beginnt zu Hause, in der Familie. Wir müssen Handwerker des Friedens jeden Tag im neuen Jahr sein“, so der Papst.

In seiner Botschaft zum katholischen Weltfriedenstag am 1. Jänner verurteilte Papst Franziskus eine „Eskalation von Einschüchterungen“ in der Politik sowie unkontrollierten Waffenhandel. Ebenso unmoralisch seien „politische Diskurse, welche die Migranten aller Übel beschuldigen“, schrieb das Kirchenoberhaupt.

„Gute Politik steht im Dienst des Friedens“ lautet das Thema des Weltfriedenstages 2019. Das gab der Vatikan am Dienstag bekannt. Der Weltfriedenstag der katholischen Kirche wird jährlich am 1. Jänner begangen. Frieden gebe es nicht ohne gegenseitiges Vertrauen, heißt es in einer Erläuterung des Vatikans zu dem Motto. Erste Bedingung für Vertrauen sei die Achtung des gegebenen Wortes.

Jeder Bürger eines Landes trage politische Verantwortung. Besonders gelte dies für den, der den Auftrag erhalten habe, „das Land zu schützen und zu regieren“. Dazu gehöre es, das Recht zu schützen und den Dialog zwischen den gesellschaftlichen Akteuren zu fördern. Der politische Auftrag sei „eine der höchsten Ausdrucksweisen der Nächstenliebe“ und bedeute Sorge um die Zukunft des Lebens und des Planeten.