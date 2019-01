Neujahr - Dutzende Verletzte wegen Silvesterböller in Italien

Rom (APA) - Trotz massiver Kampagnen gegen Silvesterböller sind in Italien zu Neujahr mehrere Personen verletzt worden. 37 Verletzte, darunter zahlreiche Minderjährige, wurden allein im Raum von Neapel gemeldet - nur einer weniger als im vergangenen Jahr. Fünf Personen befanden sich im hier wegen Böllerverletzungen im Krankenhaus, berichteten italienische Medien.

Ein Jugendlicher wurde in Cesate bei Mailand wegen der Explosion eines Böllers an der Hand so schwer verletzt, dass sie ihm amputiert werden musste. Ebenso erlitt er schwere Kopfverletzungen. Im kritischen Zustand wurde eine 36-jährige Frau in der süditalienischen Provinz Benevento ins Spital eingeliefert. Sie wurde von einem Knallkörper getroffen und lebensgefährlich verletzt.

Kurz vor Jahreswechsel floriert in Italien und insbesondere im Raum von Neapel traditionell der Schwarzmarkt mit illegalen Knallern, die oftmals entgegen der Vorschriften große Mengen Pulver enthalten. In verschiedenen Regionen wurden illegale Böller beschlagnahmt, in mehreren Städten Knallkörper zu Silvester grundsätzlich verboten. Zwischen Weihnachten und Neujahr waren große Mengen pyrotechnischer Gegenstände und Explosivstoff beschlagnahmt worden. Mehrere Unternehmen im Raum von Neapel, in denen Knallkörper hergestellt werden, wurden kontrolliert. Wegen Vorfällen mit Knallkörpern rückte die italienische Feuerwehr Hunderte Male aus.