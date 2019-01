Sänger von Dr. Hook ist tot - Ray Sawyer starb mit 81 Jahren

Daytona Beach (Florida) (APA) - Ray Sawyer, bekannt als Teil der Gruppe Dr. Hook, ist tot. Einer der Sänger der Pophits „Sylvia‘s Mother“, „When You‘re In Love With A Beautiful Woman“ und „The Cover Of Rolling Stone“ starb mit 81 Jahren in Daytona Beach, Florida, „friedlich im Schlaf“, wie seine Frau Linda laut mehrerer Medienberichten bestätigte. Das Markenzeichen des Sängers war eine Augenklappe.

Sawyer wurde am 1. Februar 1937 in Alabama geboren. 1967 verlor er bei einem Unfall ein Auge. Zwei Jahre später trat er der Band Dr. Hook & the Medicine Show, später nur Dr. Hook, bei. Eigentlich war der Amerikaner gar nicht die einzige Stimme der Gruppe, wegen seiner Augenklappe aber das Aushängeschild. 1981 strebte Sawyer eine Solo-Karriere an, später tourte er unter dem Namen Dr. Hook featuring Ray Sawyer.