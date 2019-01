Deutschland im UN-Sicherheitsrat - Maas: Erwartung waren „nie größer“

New York/Berlin (APA/dpa) - Deutschland will sich mit dem Einzug in den UN-Sicherheitsrat verstärkt für eine Lösung weltweiter Krisen engagieren. „Wir haben uns gut vorbereitet und wollen diese Herausforderung annehmen“, teilte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag in Berlin mit. Nach seinen Worten waren die Erwartungen an Deutschland „nie größer“.

Mit dem Jahreswechsel gehört Deutschland - wie Belgien, Südafrika, Indonesien und die Dominikanische Republik - für zwei Jahre zu den zehn nicht-ständigen Mitgliedern in dem wichtigsten UN-Gremium. Fünf Staaten sind ständige Mitglieder. Deutschland wolle eigene Themen auf die Tagesordnung setzen, erklärte Maas. „Zum Beispiel muss sich auch der Sicherheitsrat damit beschäftigen, dass an vielen Orten weltweit der Klimawandel zum Sicherheitsproblem werden kann.“

Deutschland wolle sich dafür einsetzen, dass Frauen bei der Prävention und Bewältigung von Konflikten eine größere Rolle spielen und dass Frauen und Mädchen in Konflikten besser vor sexualisierter Gewalt geschützt werden. Das humanitäre Völkerrecht müsse gestärkt und humanitäre Helfer müssten besser geschützt werden. Zudem werde versucht, neue Impulse für das schwierige Thema nukleare Abrüstung und Rüstungskontrolle zu geben.

