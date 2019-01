Neujahr - Eiskalter Neujahrssprung in den Tiber in Rom

Rom (APA/dpa) - Mit einem Sprung in den Tiber in Rom haben mehrere Männer das neue Jahr begrüßt. Zum traditionellen Neujahrstauchen sprangen die Mutigen in Badehosen wie jedes Jahr von einer 18 Meter hohen Brücke im Zentrum der italienischen Hauptstadt. Vom Fluss aus betrachteten zahlreiche Menschen auf Ruderbooten am Dienstag das Spektakel.

Die Silvesternacht verbrachten Zehntausende Menschen in Rom dagegen am Circus Maximus, wo zahlreiche Konzerte stattfanden. Vom Kolosseum aus war auch ein Feuerwerk zu bestaunen.

Einen erfrischenden Start ins neue Jahr haben auch mutige Badegäste auf der deutschen Nordsee-Insel Norderney gewagt. 500 Menschen stürzten sich am Dienstag beim 20. traditionellen Anbaden in die fünf Grad kalte Nordsee. Viele von ihnen hatten zuvor die Silvesternacht durchgefeiert, manche hatten sich für das eisige Bad extra verkleidet und liefen als Superman, Urwaldmensch oder Prinzessin mit Goldkrönchen in die Fluten.