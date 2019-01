Neujahr - Knallerei hielt Rettung und Feuerwehren in OÖ auf Trab

Linz (APA) - Neben dem tödlichen Unfall eines 17-Jährigen beim Zünden einer Kugelbombe im Innviertel sind zu Jahreswechsel in Oberösterreich eine Reihe von Menschen durch Feuerwerkskörper teilweise schwer verletzt worden. Zudem sorgten Knallkörper und irregeleitete Silvesterraketen für Feuerwehreinsätze im ganzen Land. In Linz wurde das Wartehaus einer Straßenbahnhaltestelle durch einen Sprengkörper zerstört.

In Klaffer am Hochficht (Bezirk Rohrbach) explodierte am Montag gegen 23.20 Uhr ein Kracher in der linken Hand eines Mannes. Der Daumen und der Ringfinger des 36-Jährigen wurden durch die Explosion zerfetzt, bei einem Finger kam es zu einer Teilamputation.

Eine halbe Stunde nach dem Jahreswechsel wurde auch in Schärding ein 20-jähriger Mann an beiden Händen und im Gesicht verletzt, nachdem auf einer Wiese ein Bombenrohr mit einem Feuerwerkskörper unmittelbar nach dem Anzünden explodierte.

In Gosau (Bezirk Gmunden) erlitt ein neunjähriger Bub aus Wien nach Mitternacht eine Platzwunde am Kopf, als er vom Balkon eines Hotelzimmers das Feuerwerk zum Jahreswechsel beobachtete. Obwohl das Kind mit seiner Familie unter einem Dachvorsprung stand, wurde es vom herabfallenden Stab einer abgeschossenen Rakete an der Stirn getroffen. Die Wunde war so groß, dass sie im Krankenhaus Bad Ischl genäht werden musste.

Eine schwere Verletzung am rechten Auge zog sich zu Jahreswechsel auch ein 24-jähriger Mann zu, der vor einer Garage in Rottenbach (Bezirk Grieskirchen) aus einer leeren Bierflasche mehrere Raketen abfeuern wollte. Als er dabei war, die Zündschnüre nacheinander anzuzünden, explodierte eine der Raketen vor seinem Gesicht.

Verhältnismäßig glimpflich endete am frühen Dienstagvormittag ein Brand in Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung). Ein Feuerwerkskörper hatte zunächst die Kunststoffplane und dann die Holzverkleidung und das Dämmmaterial des Flachdachs eines Supermarkts in Brand gesetzt. Eine Anrainerin bemerkte den Rauch und alarmierte die Feuerwehr, diese löschte den Brand mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften rasch. Wie das Bezirksfeuerwehrkommando später mitteilte, wäre es mit Sicherheit zu einem Großbrand gekommen, wenn der Glimmbrand früher in der Nacht entstanden oder später von der Anrainerin entdeckt worden wäre.

Doch schon am Montagabend hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun. In Linz setzte ein Unbekannter einen Müllplatz in Brand: Zwei Müllcontainer und ein Holzzaun verbrannten zur Gänze, wobei die Flammen bis in den zweiten Stock des angrenzenden Hauses schlugen. Zeugen versuchten vergeblich, das Feuer mit einem Gartenschlauch und einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Erst die Feuerwehr bekam den Brand unter Kontrolle.

In Haid bei Linz landete in der Nacht eine Feuerwerksrakete auf einem Balkon und entzündete einen dort deponierten Plastiksack samt Lebensmittel. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause, allerdings entdeckten Passanten das Feuer. Auch dieser Brand konnte rasch gelöscht werden.

In Linz wurde am Montag gegen 20.00 Uhr die gesamte Verglasung einer Straßenbahnhaltestelle durch einen unbekannten pyrotechnischen Gegenstand zerstört, auch eine Sitzbank aus Holz wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe stand noch nicht fest, vom Täter fehlte jede Spur.