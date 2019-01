Lufthansa reagiert mit Neueinstellungen auf „turbulenten Sommer“

Frankfurt (APA/dpa) - Unter dem Eindruck zahlreicher Ausfälle und Verspätungen im zurückliegenden Jahr will die AUA-Mutter Lufthansa 2019 rund 600 Mitarbeiter zur Verbesserung der Abläufe einstellen. Diese Neueinstellungen seien „zur Sicherstellung der operativen Qualität“ bestimmt, teilte das Unternehmen am Neujahrstag in Frankfurt am Main mit.

„Um den Flugbetrieb nach einem turbulenten Sommer zu stabilisieren, investiert die Lufthansa Group rund eine viertel Milliarde Euro“, hieß es in der Aussendung.

Insgesamt sollen nach Angaben des Unternehmens 2019 in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien etwa 5.500 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Darunter sind mehr als 1.300 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter mit Schwerpunkten in München und bei der Tochtergesellschaft Swiss in Zürich. Ende September 2018 hatte die Lufthansa Group rund 135.000 Mitarbeiter, davon rund 32.000 direkt bei der Lufthansa. Mit nahezu 40.000 Beschäftigten ist die Lufthansa Group nach eigenen Angaben der größte Arbeitgeber in Hessen.

