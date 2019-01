Böller-Verletzung am Grazer Schlossberg - Polizei bittet um Hinweise

Graz (APA) - Im Fall jenes 17-jährigen Burschen, der in der Silvesternacht am Grazer Schlossberg durch einen Knallkörper an der rechten Hand und im Gesicht verletzt wurde, suchte die Polizei am Dienstag nach Zeugen und weiteren Hinweisen. Mehrere Zeugen hatten laut Polizei angegeben, dass der Böller zuvor von einem bisher unbekannten Mann gezündet und auf den Boden geworfen worden sei.

Der 17-Jährige, der im Laufe des Neujahrstages noch nicht einvernommen werden konnte, dürfte den Knallkörper am Boden liegen gesehen haben und ihn für einen sogenannten „Bengalen“ gehalten haben. Er hob ihn auf, worauf dieser in seiner Hand explodierte. Laut ersten Zeugenangaben dürfte der Unbekannte den Vorfall mitbekommen, sich dann aber vom Unfallort entfernt haben.

Die Polizei suchte mit einer Personsbeschreibung nach Hinweisen auf einen Tatverdächtigen. Demnach dürfte es sich um einen 18 bis 19-jährigen, rund 1,70 Meter großen Mann mit blonden Haaren und einem Dreitagesbart handeln. Er war mit einer roten Jacke und einem rot-grünen T-Shirt bekleidet und soll vermutlich ein Österreicher sein. Hinweise waren an die Polizeiinspektion Graz-Schmiedgasse unter 059133/6593 erbeten.