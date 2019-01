Insider: Trump lädt Kongressspitzen zu Gespräch über Grenz-Sicherheit

Washington (APA/Reuters) - Kurz vor dem Machtwechsel im US-Repräsentantenhaus hat Präsident Donald Trump Insidern zufolge die Kongressspitzen zu einem Gespräch über die Sicherheit an den Grenzen eingeladen. Es handle sich bei dem im Weißen Haus für Mittwoch anberaumten Treffen um ein Briefing und nicht um eine Verhandlungsrunde, betonten die Kongressmitarbeiter am Dienstag.

Damit spielten sie auf den Haushaltsstreit an, der seit über einer Woche große Teile der Bundesbehörden lahmlegt. Seit Tagen fließt an diese kein Geld mehr, da sich der Kongress und Trump auf kein Etatgesetz einigen können. Der Präsident fordert die Freigabe von fünf Milliarden Dollar, um die von ihm versprochene Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen zu können. Die Demokraten lehnen das ab. Sie übernehmen am Donnerstag nach ihrem Erfolg bei der Kongresswahl die Führung des Repräsentantenhauses. Die Republikaner behalten die Kontrolle über den Senat.

Die Kongressinsider sagten, es sei bisher unklar, ob Trumps Einladung angenommen werde. Der sogenannte Government Shutdown hat am 22. Dezember begonnen. Etwa ein Viertel der US-Regierungsbehörden und 800.000 Mitarbeiter sind betroffen.