Ski-WM: WM-Programm Aare 2019

Aare/Wien (APA) - Das Programm der alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2019, die von 4. bis 17. Februar in Aare (Schweden) ausgetragen werden (chronologisch nach Beginnzeiten)

1. Woche: 4. Februar (Montag): * Training Abfahrt Damen (12.30)

* Eröffnungsfeier (Medals Plaza, 18.30) 5. Februar (Dienstag): * Training Abfahrt Herren (10.30)

* Super-G Damen (12.30)

* Medaillenzeremonie Super-G Damen (18.30) 6. Februar (Mittwoch): * Training Abfahrt Damen (10.30)

* Super-G Herren (12.30)

* Medaillenzeremonie Super-G Herren (18.30) 7. Februar (Donnerstag): * Training Abfahrt Damen (10.30)

* Training Abfahrt Herren (12.30) 8. Februar (Freitag): * Alpine Kombination Damen,

Abfahrt (11.00), Slalom (16.15)

* Training Abfahrt Herren (12.30)

* Medaillenzeremonie Kombi Damen (18.30)

* Startnummernvergabe Abfahrt Herren(18.45) 9. Februar (Samstag): * Training Abfahrt Damen (10.30)

* Abfahrt Herren (12.30)

* Medaillenzeremonie Abfahrt Herren (18.30)

* Startnummernvergabe Abfahrt Damen (18.45) 10. Februar (Sonntag): * Training Abfahrt Herren (10.30)

* Abfahrt Damen (12.30)

* Medaillenzeremonie Abfahrt Damen (18.30) --------------------------------------------------------------------- 2. Woche: 11. Februar (Montag): * Qualifikation Riesentorlauf Damen

(10.00/13.00)

* Alpine Kombination Herren,

Abfahrt (11.00), Slalom (14.30)

* Medaillenzeremonie Kombi Herren (18.30) 12. Februar (Dienstag): * Teambewerb (16.00) mit

anschließender Siegerehrung im Stadion 13. Februar (Mittwoch): * Reservetag 14. Februar (Donnerstag): * Qualifikation Riesentorlauf Herren

(10.00/13.30)

* Riesentorlauf Damen (14.15/17.45)

* Startnummernvergabe RTL Herren (17.00) 15. Februar (Freitag): * Qualifikation Slalom Damen (10.00/13.00)

* Riesentorlauf Herren (14.15/17.45)

* Startnummernvergabe Slalom Damen (17.00) 16. Februar (Samstag): * Qualifikation Slalom Herren (10.00/13.30)

* Slalom Damen (11.00/14.30)

* Medaillenzeremonie RTL Damen (18.30)

* Medaillenzeremonie RTL Herren (18.45)

* Medaillenzeremonie Slalom Damen (19.00)

* Startnummernvergabe Slalom Herren (19.10) 17. Februar (Sonntag): * Slalom Herren (11.00/14.30) mit

anschließender Siegerehrung im Stadion

und Schlusszeremonie

Alle Rennen finden in der National Arena Aare statt, alle Qualifikationen am Hamrebacken Duved, alle Medaillenzeremonien und Startnummernvergaben auf der Medals Plaza in Aare (außer anders angegeben)