Ski-WM: Chamonix 1962 erfolgreichste WM für Österreich

Aare/Wien (APA) - Die bisher erfolgreichsten Ski-Weltmeisterschaften für Österreichs Alpine sind nach wie vor die Titelkämpfe 1962 in Chamonix, als insgesamt 15 Medaillen - sechs in Gold, vier in Silber und fünf in Bronze - erobert wurden. Zuletzt 2017 in St. Moritz gab es den 14. Platz mit drei Gold, vier Silber und zwei Bronzemedaillen.

~ Österreichs Medaillen-Bilanzen bei alpinen Ski-Weltmeisterschaften:

Gold Silber Bronze Total 1962 Chamonix 6 4 5 15 1999 Vail 5 3 5 13 1991 Saalbach-Hinterglemm 5 3 3 11 2015 Vail/Beaver Creek 5 3 1 9 1933 Innsbruck 5 2 2 9 1958 Bad Gastein 4 4 1 9 1956 Cortina (Olympia) 4 3 3 10 2011 Garmisch-Partenkirchen 4 3 1 8 1978 Garmisch-Partenkirchen 4 - 3 7 2001 St. Anton am Arlberg 3 6 2 11 2003 St. Moritz 3 5 1 9 2005 Bormio und Santa Caterina 3 4 4 11 1964 Innsbruck (Olympia) 3 4 3 10 2017 St. Moritz 3 4 2 9 2007 Aare 3 3 3 9 1974 St. Moritz 3 3 2 8 1950 Aspen 3 3 1 7 1989 Vail 3 2 1 6 1941 Cortina (inoffiziell) 3 - 3 6 1935 Mürren 3 - 1 4 1954 Aare 2 3 3 8 1952 Oslo (Olympia) 2 3 2 7 1939 Zakopane * 2 3 2 7 2013 Schladming 2 2 4 8 1936 Innsbruck 2 1 3 6 1980 Lake Placid (Olympia) 2 1 3 6 2009 Val d‘Isere 2 1 2 5 1932 Cortina 1 3 4 8 1993 Morioka 1 3 4 8 1948 St. Moritz (Olympia) 1 2 3 6 1960 Squaw Valley (Olympia 1 2 2 5 1972 Sapporo (Olympia) 1 2 2 5 1970 Gröden 1 2 1 4 1996 Sierra Nevada 1 2 1 4 1968 Grenoble (Olympia) 1 1 4 6 1976 Innsbruck (Olympia) 1 1 - 2 1997 Sestriere 1 - 3 4 1982 Schladming 1 - 2 3 1985 Bormio - 4 1 5 1987 Crans Montana - 3 1 4 1931 Mürren - 2 1 3 1966 Portillo - 1 2 3 1937 Chamonix - 1 - 1 ---------------------------------------------------------

100 102 97 299

Abzüglich der inoffiziellen WM 1941 in Cortina

3 - 3 6 Abzüglich der WM 1939 in Zakopane (alle Österreicher starteten für Deutschland)

2 3 2 7 ---------------------------------------------------------

95 99 92 286

Anmerkung: An der WM 1934 in St. Moritz nahm Österreich nicht teil.

* Österreicher starteten für Deutschland ~

