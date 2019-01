Ski-WM: Ehrentafel der 44. alpinen WM 2017 in St. Moritz

Aare/Wien (APA) - Die Medaillengewinner und die österreichischen Platzierungen bei den 44. alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2017 in St. Moritz:

~

HERREN: DEN:

SUPER-G 1. Erik Guay (CAN) 1. Nicole SCHMIDHOFER (AUT) 2. Kjetil Jansrud (NOR) 2. Tina Weirather (LIE) 3. Manuel Osborne-Paradis (CAN) 3. Lara Gut (SUI)

weiter: weiter: 5. Vincent Kriechmayr (AUT) 7. Stephanie Venier (AUT) 10. Hannes Reichelt (AUT) 15. Christine Scheyer (AUT) 13. Max Franz (AUT) 20. Tamara Tippler (AUT) 21. Marcel Hirscher (AUT) ausgeschieden:

ausgeschieden: Anna Veith (AUT)

Matthias Mayer (AUT)

ABFAHRT 1. Beat Feuz (SUI) 1. Ilka Stuhec (SLO) 2. Erik Guay (CAN) 2. Stephanie VENIER (AUT) 3. Max FRANZ (AUT) 3. Lindsey Vonn (USA)

weiter: weiter: 11. Matthias Mayer (AUT) 6. Christine Scheyer (AUT) 17. Hannes Reichelt (AUT) 9. Ramona Siebenhofer (AUT) 19. Vincent Kriechmayr (AUT) 16. Nicole Schmidhofer (AUT)

ALPINE KOMBINATION 1. Luca Aerni (SUI) 1. Wendy Holdener (SUI) 2. Marcel HIRSCHER (AUT) 2. Michelle Gisin (SUI) 3. Mauro Caviezel (SUI) 3. Michaela KIRCHGASSER (AUT)

weiter: weiter: 8. Vincent Kriechmayr (AUT) 9. Ricarda Haaser (AUT) 12. Romed Baumann (AUT) 13. Christine Scheyer (AUT) 17. Matthias Mayer (AUT) ausgeschieden im Slalom:

ausgeschieden im Slalom: Rosina Schneeberger (AUT)

Marco Schwarz (AUT)

RIESENTORLAUF 1. Marcel HIRSCHER (AUT) 1. Tessa Worley (FRA) 2. Roland LEITINGER (AUT) 2. Mikaela Shiffrin (USA) 3. Leif Kristian Haugen (NOR) 3. Sofia Goggia (ITA)

weiter: weiter: 5. Philipp Schörghofer (AUT) 5. Stephanie Brunner (AUT)

nicht angetreten im 2. Lauf: 12. Michaela Kirchgasser (AUT)

Manuel Feller (AUT) 17. Bernadette Schild (AUT)

22. Anna Veith (AUT)

ausgeschieden im 1. Lauf:

Katharina Truppe (AUT)

SLALOM 1. Marcel Hirscher (AUT) 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Manuel Feller (AUT) 2. Wendy Holdener (SUI) 3. Felix Neureuther (GER) 3. Frida Hansdotter (SWE)

weiter: weiter: 7. Marco Schwarz (AUT) 6. Michaela Kirchgasser (AUT) 8. Michael Matt (AUT) 10. Bernadette Schild (AUT)

19. Katharina Truppe (AUT)

ausgeschieden im 2. Lauf:

Katharina Gallhuber (AUT)

TEAM-BEWERB 1. Frankreich (Adeline Baud Mugnier, Nastasia Noens, Tessa Worley,

Mathieu Faivre, Julien Lizeroux, Alexis Pinturault) 2. Slowakei

(Tereza Jancova, Veronika Velez Zuzulova, Petra Vlhova,

Matej Falat, Adam Zampa, Andreas Zampa) 3. Schweden

(Frida Hansdotter, Maria Pietilä-Holmner, Emelie Wikström,

Mattias Hargin, Gustav Lundbäck, Andre Myhrer)

weiter: 5. Österreich

(Stephanie Brunner, Ricarda Haaser, Katharina Truppe,

Manuel Feller, Marcel Hirscher, Michael Matt) ~

( 0005-19, 88 x 158 mm)