Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit deutlichem Minus erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Mittwoch mit schwacher Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund 30 Punkte unter dem Schluss-Stand vom Freitag (2.745,78) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.690,00 und 2.716,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 2.723,00 Punkten aus.

Schwache Vorgaben von den asiatischen Börsen dürften die Stimmung dämpfen. Außerdem hatte aufgrund des schwachen Handels in den Tagen vor den Neujahrsfeiertagen an den internationalen Märkten eine starke Volatilität vorgeherrscht.

Vor diesem Hintergrund dürften Konjunkturdaten weniger Beachtung finden. Am Dienstag gab das Sozialministerium bekannt, dass die Arbeitslosigkeit in Österreich zurückgeht. Inklusive S-Schulungsteilnehmern waren Ende Dezember 413.936 Personen auf Arbeitssuche, ein Rückgang von 6,7 Prozent gegenüber 2017. Die guten Nachrichten vom Arbeitsmarkt werden auch 2019 anhalten, prognostiziert der Unternehmensberater EY.

Nachrichten zu Unternehmen bleiben zunächst dünn gesät. Vor den Feiertagen, am letzten Handelstag des Jahres, hatte der ATX nach einer verkürzten Sitzung mit 2.745,78 Punkten geschlossen. Zwar bedeutet das ein Plus von 2,41 Prozent für den Tag, aber auf Jahressicht hat der Index damit rund 20 Prozent verloren. Das Jahreshoch lag Ende Jänner noch mehr als tausend Punkte darüber bei 3.700 Einheiten. Am kommenden Montag und Dienstag bleibt die Wiener Börse geschlossen.

Zieht man aufs Jahr gesehen am heimischen Aktienmarkt Bilanz, präsentieren sich die Aktien der voestalpine (Freitag plus 0,23 Prozent) mit einem Jahresverlust von rund 48 Prozent als größte Kursverlierer im ATX. ATX-Primus war dagegen der Verbund, dessen Titel legten im Jahresverlauf mehr als 85 Prozent zu. Die Aktien des Stromversorgers dämpften ihre Vortagesverluste am Freitag mit plus 2,48 Prozent ein.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

~ Schoeller-Bleckmann +7,30% 57,35 Euro Palfinger +5,21% 22,20 Euro BAWAG +4,92% 35,84 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

~ Warimpex -2,91% 1,00 Euro AMAG -1,58% 31,20 Euro UBM Development -1,18% 33,40 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA069 2019-01-02/08:47