Tokio (APA) - Die Börse in Tokio ist am heutigen Mittwoch feiertagsbedingt geschlossen geblieben. Auch am morgigen Donnerstag wird am japanischen Aktienmarkt kein Handel stattfinden. Der nächste Handelstag ist am kommenden Freitag.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 war zuletzt am vergangenen Freitag um 0,31 Prozent tiefer bei 20.014,77 Zählern aus dem Handel gegangen.

